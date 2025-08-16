Росіяни окупували Івано-Дарʼївку та Попів Яр на Донеччині

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники окупували два населені пункти в Донецькій області. Йдеться про Івано-Дарʼївку та Попів Яр.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Дніпро" у Telegram у суботу, 16 серпня.

Ситуація на Сіверському напрямку фронту

На Сіверському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки.

В ОСУВ "Дніпро" повідомили, що росіяни окупували Івано-Дарʼївку.

Івано-Дарʼївка. Фото: DeepState

Добропільський напрямок

Загарбники безуспішно атакували підрозділи ЗСУ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка.

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил", — йдеться у повідомленні.

Попів Яр. Фото: DeepState

Допис ОСУВ "Дніпро". Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники зачистили та взяли під контроль Грузьке та Веселе, що в Донецькій області.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що окупанти перекидають війська на Донбас із Сумського напрямку.