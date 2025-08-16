Відео
Головна Армія Росіяни окупували два села на Донеччині — деталі від ЗСУ

Росіяни окупували два села на Донеччині — деталі від ЗСУ

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 13:33
Росіяни окупували Івано-Дарʼївку та Попів Яр на Донеччині
Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські загарбники окупували два населені пункти в Донецькій області. Йдеться про Івано-Дарʼївку та Попів Яр.

Про це повідомила пресслужба ОСУВ "Дніпро" у Telegram у суботу, 16 серпня.

Читайте також:

Ситуація на Сіверському напрямку фронту

На Сіверському напрямку армія РФ вела безуспішні наступальні дії у районі Григорівки, Переїзного, Федорівки та Серебрянки. 

В ОСУВ "Дніпро" повідомили, що росіяни окупували Івано-Дарʼївку.

Окупації Івано-Дарʼївки
Івано-Дарʼївка. Фото: DeepState

Добропільський напрямок

Загарбники безуспішно атакували підрозділи ЗСУ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка.

"Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил", — йдеться у повідомленні.

null
Попів Яр. Фото: DeepState
null
Допис ОСУВ "Дніпро". Фото: скриншот
null
Допис ОСУВ "Дніпро". Фото: скриншот

Нагадаємо, українські захисники зачистили та взяли під контроль Грузьке та Веселе, що в Донецькій області.

Раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук повідомив, що окупанти перекидають війська на Донбас із Сумського напрямку.

війна ЗСУ Донецька область окупанти окупація
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
