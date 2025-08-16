Россияне оккупировали Ивано-Дарьевку и Попов Яр в Донецкой области

Россияне оккупировали два села в Донецкой области — детали от ВСУ
Российские захватчики оккупировали два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет об Ивано-Дарьевке и Попов Яре.
Об этом сообщила пресс-служба ОСУВ "Днепр" в Telegram в субботу, 16 августа.
Ситуация на Северском направлении фронта
На Северском направлении армия РФ вела безуспешные наступательные действия в районе Григорьевки, Переездного, Федоровки и Серебрянки.
В ОСУВ "Днепр" сообщили, что россияне оккупировали Ивано-Дарьевку.
Добропольское направление
Захватчики безуспешно атаковали подразделения ВСУ возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка.
"Противник вытеснил наши подразделения и оккупировал Попов Яр. Пытается расширить зону контроля возле Нового Шахового, активизировал наступление в сторону Ивановки. Продолжаются мероприятия по ликвидации вражеских сил", — говорится в сообщении.
Напомним, украинские защитники зачистили и взяли под контроль Грузское и Веселое Донецкой области.
Ранее представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук сообщил, что оккупанты перебрасывают войска на Донбасс с Сумского направления.
Читайте Новини.LIVE!