Росія перекидає окупантів із Сумщини на Донбас — деталі від Братчука

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти перекидають силу із Сумської області на Донбас. Це відбувається напередодні переговорів Президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та диктатора країни-агресорки Володимира Путіна.

Про це заявив речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE у пʼятницю, 15 серпня.

Росія перекидає окупантів на Донбас

"РФ саме із Сумського напрямку перекидає і планує перекинути відповідні свої сили. Це не про резерви, а про ті сили, що там воювали, перекинути на Покровський і Новопавлівський відтинок фронту, можливо, і Запорізькій, щоб там підтримувати активність бойових дій", — зауважив Братчук.

За його словами, для противника Покровський напрямок дійсно є пріоритетним. Окупанти наразі максимально намагаються показати, що в них є дуже "потужні наступи та великі просування".

Братчук наголосив, що для ворога Донецька область залишається в пріоритеті, тому для цього й перекидають сили.

"Тобто вони готові жертвувати результатами того, що відбувається на Сумщині, аби показати, що вони просуваються на території Донецької області", — каже він.

Речник Української добровольчої армії припустив, що питання Донецької області може порушуватися під час перемовин Трампа та Путіна на Алясці.

Нагадаємо, очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін розповів, що наразі в Покровську залишається 1327 цивільних. За його словами, евакуація практично неможлива.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що Україна не вийде з території Донбасу.