Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський відповів на вимогу РФ вивести війська з Донбасу

Зеленський відповів на вимогу РФ вивести війська з Донбасу

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2025 20:45
ЗСУ не вийдуть з Донбасу — Зеленський зробив заяву
Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вийде з Донбасу. За його словами, поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії. Крім того, існуватиме ризик Третьої світової війни.

Про це український лідер сказав на зустрічі із журналістами у вівторок, 12 серпня, передає "РБК-Україна".

Реклама
Читайте також:

Росія хоче, аби Україна вийшла з Донбасу

"На мій погляд, по великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть. Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу - це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний. Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу", — заявив глава держави.

За його словами, Росія, ймовірно, розуміє, що не отримає Харків та Сумщину. Крім того, в окупантів немає сил на Кінбурнській косі.

"Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", — зауважив Зеленський.

Україна не вийде з Донбасу

Український лідер заявив, що ЗСУ не вийдуть з території Донбасу. За його словами, всі забувають основне, що наші території незаконно окуповані Росією.

Зеленський повідомив, що Донбас для росіян є плацдармом для майбутнього наступу.

"Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", — каже він.

Він зазначив, що так само як Крим свого часу став плацдармом для наступу на південь України, нині Донбас є базою, яка дозволяє росіянам уникати втрат серед власних громадян і мобілізації, натомість використовуючи сепаратистів для потреб своєї армії.

"До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу росіян", — додав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу.

Крім того, у Росії назвали умови Путіна для зупинки війни в Україні. Ймовірно, саме їх він назве на зустрічі з лідером США Дональдом Трампом 15 серпня.

Володимир Зеленський Донбас війна Україна Донецька область Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації