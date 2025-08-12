ЗСУ не вийдуть з Донбасу — Зеленський зробив заяву

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не вийде з Донбасу. За його словами, поступки Кремлю без гарантій безпеки відкриють шлях до нової агресії. Крім того, існуватиме ризик Третьої світової війни.

Про це український лідер сказав на зустрічі із журналістами у вівторок, 12 серпня, передає "РБК-Україна".

Росія хоче, аби Україна вийшла з Донбасу

"На мій погляд, по великому рахунку, вони пропонують просто не наступати далі, а не вийти звідкись. І, я думаю, в цьому суть. Тому що ситуація, коли вийти з Донбасу - це умова ceasefire, то це обмін достатньо умовний. Це говорить про те, що тобі пропонують вийти з території, яку ти контролюєш, і за це ceasefire, тобто далі не буде наступу", — заявив глава держави.

За його словами, Росія, ймовірно, розуміє, що не отримає Харків та Сумщину. Крім того, в окупантів немає сил на Кінбурнській косі.

"Це не стратегічно для них. Вони просто хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, щоб ми віддали їм Донбас", — зауважив Зеленський.

Україна не вийде з Донбасу

Український лідер заявив, що ЗСУ не вийдуть з території Донбасу. За його словами, всі забувають основне, що наші території незаконно окуповані Росією.

Зеленський повідомив, що Донбас для росіян є плацдармом для майбутнього наступу.

"Якщо ми вийдемо з Донбасу по своїй волі або на нас будуть тиснути, ми відкриємо третю війну", — каже він.

Він зазначив, що так само як Крим свого часу став плацдармом для наступу на південь України, нині Донбас є базою, яка дозволяє росіянам уникати втрат серед власних громадян і мобілізації, натомість використовуючи сепаратистів для потреб своєї армії.

"До речі, однією з найміцніших частин їхніх наступальних військ були саме набрані люди з окупованих після 2014 року наших територій. Тобто це формувався плацдарм для повномасштабного вторгнення. Після повномасштабного вторгнення, якщо сьогодні ми вийдемо з Донбасу, з наших укріплень, з наших рельєфів, з висот, які ми контролюємо, ми чітко відкриємо плацдарм для підготовки наступу росіян", — додав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що російський диктатор Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні, якщо ЗСУ вийдуть з Донбасу.

Крім того, у Росії назвали умови Путіна для зупинки війни в Україні. Ймовірно, саме їх він назве на зустрічі з лідером США Дональдом Трампом 15 серпня.