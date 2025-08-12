Видео
Зеленский ответил на требование РФ вывести войска с Донбасса

Зеленский ответил на требование РФ вывести войска с Донбасса

Дата публикации 12 августа 2025 20:45
ВСУ не уйдут из Донбасса — Зеленский сделал заявление
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не выйдет из Донбасса. По его словам, уступки Кремлю без гарантий безопасности откроют путь к новой агрессии. Кроме того, будет существовать риск Третьей мировой войны.

Об этом украинский лидер сказал на встрече с журналистами во вторник, 12 августа, передает "РБК-Украина".

Читайте также:

Россия хочет, чтобы Украина вышла из Донбасса

"На мой взгляд, по большому счету, они предлагают просто не наступать дальше, а не выйти откуда-то. И, я думаю, в этом суть. Потому что ситуация, когда выйти из Донбасса — это условие ceasefire, то это обмен достаточно условный. Это говорит о том, что тебе предлагают выйти с территории, которую ты контролируешь, и за это ceasefire, то есть дальше не будет наступления", — заявил глава государства.

По его словам, Россия, вероятно, понимает, что не получит Харьков и Сумскую область. Кроме того, у оккупантов нет сил на Кинбурнской косе.

"Это не стратегически для них. Они просто хотят, чтобы мы вышли из Донбасса, чтобы мы отдали им Донбасс", — отметил Зеленский.

Украина не выйдет из Донбасса

Украинский лидер заявил, что ВСУ не выйдут с территории Донбасса. По его словам, все забывают основное, что наши территории незаконно оккупированы Россией.

Зеленский сообщил, что Донбасс для россиян является плацдармом для будущего наступления.

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну", — говорит он.

Он отметил, что так же как Крым в свое время стал плацдармом для наступления на юг Украины, сейчас Донбасс является базой, которая позволяет россиянам избегать потерь среди собственных граждан и мобилизации, зато используя сепаратистов для нужд своей армии.

"Кстати, одной из самых крепких частей их наступательных войск были именно набранные люди с оккупированных после 2014 года наших территорий. То есть это формировался плацдарм для полномасштабного вторжения. После полномасштабного вторжения, если сегодня мы выйдем из Донбасса, из наших укреплений, из наших рельефов, с высот, которые мы контролируем, мы четко откроем плацдарм для подготовки наступления россиян", — добавил Зеленский.

Напомним, СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин готов остановить войну в Украине, если ВСУ выйдут из Донбасса.

Кроме того, в России назвали условия Путина для остановки войны в Украине. Вероятно, именно их он назовет на встрече с лидером США Дональдом Трампом 15 августа.

Владимир Зеленский Донбасс война Украина Донецкая область Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
