РФ перебрасывает войска на Донбасс — Братчук проанализировал

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 13:10
Россия перебрасывает оккупантов из Сумщины на Донбасс — подробности от Братчука
Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты перебрасывают силу из Сумской области на Донбасс. Это происходит накануне переговоров Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и диктатора страны-агрессора Владимира Путина.

Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 15 августа.

Читайте также:

Россия перебрасывает оккупантов на Донбасс

"РФ именно с Сумского направления перебрасывает и планирует перебросить соответствующие свои силы. Это не о резервах, а о тех силах, которые там воевали, перебросить на Покровский и Новопавловский отрезок фронта, возможно, и Запорожский, чтобы там поддерживать активность боевых действий", — отметил Братчук.

По его словам, для противника Покровское направление действительно является приоритетным. Оккупанты сейчас максимально пытаются показать, что у них есть очень "мощные наступления и большие продвижения".

Братчук отметил, что для врага Донецкая область остается в приоритете, поэтому для этого и перебрасывают силы.

"То есть они готовы жертвовать результатами того, что происходит на Сумщине, чтобы показать, что они продвигаются на территории Донецкой области", — говорит он.

Представитель Украинской добровольческой армии предположил, что вопрос Донецкой области может подниматься во время переговоров Трампа и Путина на Аляске.

Напомним, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что сейчас в Покровске остается 1327 гражданских. По его словам, эвакуация практически невозможна.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина не выйдет с территории Донбасса.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
