Українські воїни зачистили Грузьке та Веселе на Донеччині — відео

Українські воїни та окупанти, яких взяли в полон. Фото: кадр з відео

Українські військові з 93-ї бригади "Холодний Яр" зачистили та взяли під контроль два села неподалік Добропілля Донецької області. Йдеться про Грузьке та Веселе. Нещодавно там стався прорив російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба 93-ї ОМБр "Холодний Яр" у Facebook у суботу, 16 серпня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація на Донеччині

До відбиття сіл залучили роту розвідки, безпілотні системи різних типів та артилерію. Також використали ударні наземні роботизовані комплекси.

"Роботи, оснащені кулеметами, вели вогонь по скупченню противника, підʼїжджаючи фактично упритул", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок штурмових дій захисники з 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили та взяли в полону значну кількість російських окупантів.

Допис бригади. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські воїни зачистили Покровськ від ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Бійці показали відео.

Крім того, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не покине територію Донбасу.