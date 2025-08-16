Украинские воины зачистили Грузское и Веселое в Донецкой области — видео

ВСУ зачистили и взяли под контроль два села в Донецкой области
Украинские военные из 93-й бригады "Холодный Яр" зачистили и взяли под контроль два села неподалеку Доброполья Донецкой области. Речь идет о Грузском и Веселом. Недавно там произошел прорыв российских оккупантов.
Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook в субботу, 16 августа.
Ситуация в Донецкой области
К отражению сел привлекли роту разведки, беспилотные системы различных типов и артиллерию. Также использовали ударные наземные роботизированные комплексы.
"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную", — говорится в сообщении.
В результате штурмовых действий защитники из 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили и взяли в плен значительное количество российских оккупантов.
Напомним, украинские воины зачистили Покровск от вражеских диверсионно-разведывательных групп. Бойцы показали видео.
Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не покинет территорию Донбасса.
Читайте Новини.LIVE!