Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихология1ДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия ВСУ зачистили и взяли под контроль два села в Донецкой области

ВСУ зачистили и взяли под контроль два села в Донецкой области

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 09:04
Украинские воины зачистили Грузское и Веселое в Донецкой области — видео
Украинские воины и оккупанты, которых взяли в плен. Фото: кадр из видео

Украинские военные из 93-й бригады "Холодный Яр" зачистили и взяли под контроль два села неподалеку Доброполья Донецкой области. Речь идет о Грузском и Веселом. Недавно там произошел прорыв российских оккупантов.

Об этом сообщила пресс-служба 93-й ОМБр "Холодный Яр" в Facebook в субботу, 16 августа.

Реклама
Читайте также:

Ситуация в Донецкой области

К отражению сел привлекли роту разведки, беспилотные системы различных типов и артиллерию. Также использовали ударные наземные роботизированные комплексы.

"Роботы, оснащенные пулеметами, вели огонь по скоплению противника, подъезжая фактически вплотную", — говорится в сообщении.

В результате штурмовых действий защитники из 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили и взяли в плен значительное количество российских оккупантов.

null
Пост бригады. Фото: скриншот

Напомним, украинские воины зачистили Покровск от вражеских диверсионно-разведывательных групп. Бойцы показали видео.

Кроме того, президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не покинет территорию Донбасса.

война ВСУ Украина Донецкая область оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации