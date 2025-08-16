Ситуация на фронте по состоянию на 16 августа - отчет Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Уже вторые сутки подряд Вооруженные силы Украины имеют успехи на некоторых чрезвычайно сложных участках в Донецкой области. В частности речь идет о направлениях Доброполья и Покровска.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 16 августа.

Сообщение Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Глава государства рассказал, что заслушал доклад Главкома Александра Сырского.

"Фронт, защита позиций, актуальная информация о намерениях и передвижениях российской армии. Защищаем наши позиции по всей линии фронта", — говорится в сообщении.

Также президент заявил, что хочет отметить подразделения 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов", подразделения 7-го корпуса десантно-штурмовых войск, подразделения 38-й отдельной бригады морской пехоты имени гетмана Петра Сагайдачного, а также подразделения нашей 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Продолжается уничтожение оккупантов, которые пытались просачиваться вглубь наших позиций. Есть важное пополнение обменного фонда для Украины российскими военными. Главком доложил также о действиях наших подразделений на Сумщине, Харьковщине, Запорожье. Благодарен всем воинам за стойкость", — добавил он.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что российская армия в ближайшие дни может попытаться усилить давление и удары против украинских позиций с целью создания более выгодных политических обстоятельств для разговоров с глобальными субъектами.

"Фиксируем передвижения и приготовления российских войск. Конечно, будем противодействовать — если надо, то и асимметрично. Я попросил Главкома поговорить с боевыми командирами. Украина нуждается в крепких позициях и действительно ощутимом противодействии врагу", — говорит президент.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области.

Также оккупанты изменили тактику атак шахедами.