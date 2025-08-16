Видео
Главная Армия ВСУ продвигаются на одном из направлений фронта, — Генштаб

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 23:31
На каком направлении фронта ВСУ смогли продвинуться на несколько километров вперед
Украинский военнослужащий. Фото: Генштаб ВСУ

ЗСУ продолжают уничтожать противника и делать все возможное для освобождения населенных пунктов от оккупантов. В частности, в последние дни зафиксировали продвижение украинских защитников на Северо-Слобожанском направлении.

Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ

Что известно об успехах украинских военных на фронте

На соответствующих участках украинским подразделениям удалось продвинуться на расстояние от одного километра до двух с половиной километров.

Чтобы не допустить логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений оккупантов, продолжается сплошное огневое поражение противника в определенных локациях. В частности, активные боевые действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на сложных участках фронта в Донецкой области. Речь идет о Доброполье и Покровске.

Напомним, военный Кирилл Сазонов заявил, что российские войска готовятся к активному наступлению на нескольких участках фронта. Оккупанты стянут дополнительные силы в Донецкую область и Запорожье.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
