На каком направлении фронта ВСУ смогли продвинуться на несколько километров вперед

ВСУ продвигаются на одном из направлений фронта, — Генштаб
ЗСУ продолжают уничтожать противника и делать все возможное для освобождения населенных пунктов от оккупантов. В частности, в последние дни зафиксировали продвижение украинских защитников на Северо-Слобожанском направлении.
Об этом в субботу, 16 августа, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Что известно об успехах украинских военных на фронте
На соответствующих участках украинским подразделениям удалось продвинуться на расстояние от одного километра до двух с половиной километров.
Чтобы не допустить логистического обеспечения, эвакуации и усиления подразделений оккупантов, продолжается сплошное огневое поражение противника в определенных локациях. В частности, активные боевые действия проходят в районах Алексеевки и Юнаковки Сумской области.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успехах ВСУ на сложных участках фронта в Донецкой области. Речь идет о Доброполье и Покровске.
Напомним, военный Кирилл Сазонов заявил, что российские войска готовятся к активному наступлению на нескольких участках фронта. Оккупанты стянут дополнительные силы в Донецкую область и Запорожье.
Читайте Новини.LIVE!