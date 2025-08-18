ВСУ освободили Золотой Колодезь и Петровку в Донецкой области

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники Десантно-штурмовых войск освободили два населенных пункта в Донецкой области. Речь идет о Золотом Колодезе и Петровке.

Об этом сообщила пресс-служба командования ДШВ ВСУ в Facebook в понедельник, 18 августа.

Освобождение Золотого Колодезя и Петровки

Подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады и 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады провели успешные штурмовые действия. В результате удалось полностью зачистить от российских оккупантов Золотой Колодезь и Петровку в Донецкой области.

Золотой Колодезь. Фото: DeepState

Петровка в Донецкой области. Фото: DeepState

"Во время боев противник понес значительные потери в живой силе, вооружении и военной технике, часть захватчиков взята в плен и передана в обменный фонд", — говорится в сообщении.

В ДШВ пообещали подробности позже. Там отметили, что работают на победу Украины.

Пост ДШВ ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, украинские воины взяли под контроль села Грузское и Веселое неподалеку Доброполья Донецкой области.

А в Генштабе сообщили, что на Покровском направлении фронта украинские защитники отбили 58 штурмов оккупантов.