Ситуация на фронте сейчас — Силы обороны зачистили 6 сел на Донбассе

Силы обороны зачистили от россиян шесть сел в Донецкой области. За последние две недели враг понес колоссальные потери как в живой силе, так и военной технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 18 августа.

Что сейчас происходит в Донецкой области

В Генштабе рассказали, что в результате совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", с 4 по 17 августа в Донецкой области военные зачистили шесть сел. Речь идет о Грузском, Рубежном, Нововодяном, Петровке, Веселом, Золотом Колодезе.

В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 17 августа, они составляют:

безвозвратные — 984 человека,

санитарные — 355 человек,

плен — 37 человек.

Отмечается, что за это время украинские бойцы уничтожили и повредили 11 танков российских оккупантов, восемь боевых бронированных машин, 112 единиц авто- и мототехники, одну РСЗО, 22 пушки и 106 БпЛА различных типов.

"Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолается. Оккупанты продолжают сдаваться. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен семь российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях.

Напомним, 18 августа стало известно, что бойцы ДШВ освободили два населенных пункта в Донецкой области. Военные показали видео тяжелых боев.

В то же время аналитики ISW сообщали, что оккупанты пытаются дронами остановить ВСУ в Донецкой области. Кроме того, они продолжают использовать тактику для накопления небольших групп.