Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Потери колоссальные — бойцы зачистили 6 сел от РФ на Донбассе

Потери колоссальные — бойцы зачистили 6 сел от РФ на Донбассе

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 16:50
Ситуация на фронте сейчас — Силы обороны зачистили 6 сел на Донбассе
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны зачистили от россиян шесть сел в Донецкой области. За последние две недели враг понес колоссальные потери как в живой силе, так и военной технике.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ 18 августа.

Реклама
Читайте также:

Что сейчас происходит в Донецкой области

В Генштабе рассказали, что в результате совместных действий частей и подразделений ВСУ и Нацгвардии, которые входят в состав 1-го корпуса НГУ "Азов", с 4 по 17 августа в Донецкой области военные зачистили шесть сел. Речь идет о Грузском, Рубежном, Нововодяном, Петровке, Веселом, Золотом Колодезе.

В целом в результате активных действий в операционной зоне корпуса противник понес значительные потери в живой силе. По данным на 17 августа, они составляют:

  • безвозвратные — 984 человека,
  • санитарные — 355 человек,
  • плен — 37 человек.

Отмечается, что за это время украинские бойцы уничтожили и повредили 11 танков российских оккупантов, восемь боевых бронированных машин, 112 единиц авто- и мототехники, одну РСЗО, 22 пушки и 106 БпЛА различных типов.

"Проведение стабилизационных действий на направлении города Доброполье, что в Донецкой области, продолается. Оккупанты продолжают сдаваться. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны взяли в плен семь российских военнослужащих", — говорится в сообщении.

Также на прошлой неделе силами 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск и смежных подразделений зачищен от вражеских групп и одиночных оккупантов город Покровск.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате активных действий украинские подразделения продвинулись вперед в нескольких локациях и закрепились на позициях.

Напомним, 18 августа стало известно, что бойцы ДШВ освободили два населенных пункта в Донецкой области. Военные показали видео тяжелых боев.

В то же время аналитики ISW сообщали, что оккупанты пытаются дронами остановить ВСУ в Донецкой области. Кроме того, они продолжают использовать тактику для накопления небольших групп.

Донецкая область бригада "Азов" Генштаб ВСУ война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации