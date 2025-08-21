Видео
Главная Армия ВСУ вернули большую часть села в Донецкой области — видео

ВСУ вернули большую часть села в Донецкой области — видео

Дата публикации 21 августа 2025 14:49
Война в Украине — ВСУ вернули большую часть села Толстое
Бойцы подняли украинский флаг в селе Толстое. Фото: кадр из видео

Бойцы 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады вернули большую часть населенного пункта Толстое в Донецкой области. Военные подняли в селе украинский флаг.

Об этом сообщили в ОСУВ "Дніпро" 21 августа.

Читайте также:

ВСУ выбили россиян из села Толстое

"Благодаря слаженным действиям защитников 5-й отдельной тяжелой механизированной бригады под контроль Вооруженных сил Украины была возвращена большая часть населенного пункта Толстое (Толстой) Донецкой области", — говорится в сообщении.

В ОСУВ отметили, что наши воины днем и ночью уничтожают врага с воздуха и на земле. И именно благодаря смелости и профессионализму пехотных подразделений, пилотов БпАК и артиллерийских расчетов удалось достичь этого результата.

Напомним, 18 августа в Генштабе сообщили, что Силы обороны зачистили от россиян шесть сел в Донецкой области. Враг понес колоссальные потери.

В то же время Андрей Ермак назвал процент территории Украины, которую захватила Россия. По его словам, даже после 11 лет войны Украина удерживает более четверти территории Донбасса.

Донецкая область военные война в Украине фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
