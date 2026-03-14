Третий армейский корпус отмечает годовщину создания

Третий армейский корпус 14 марта отмечает первую годовщину со дня создания. Командир корпуса Андрей Билецкий вспомнил боевой путь подразделения. Он рассказал о первых боях в Харькове.

В этот день Андрей Билецкий обнародовал видеообращение, в котором отметил, что 14 марта 2014 года "Черный корпус" дал первый победный бой российским силам на улице Рымарской в Харькове. По его словам, именно этот эпизод стал символической отправной точкой для формирования боевого ядра, из которого впоследствии выросли хорошо известные украинские подразделения. В частности, речь идет о создании на основе того самого ядра "Азова", Третьей отдельной штурмовой бригады и нынешнего Третьего армейского корпуса.

По словам командира, сегодня корпус не только выполняет боевые задачи на передовой, но и удерживает самую длинную полосу фронта и строит новую украинскую армию.

"Год назад был издан первый командирский приказ по корпусу в составе Сухопутных войск. Мы первыми среди всех созданных корпусов заняли свою полосу. Она первая по протяженности и одна из самых интенсивных по боевым действиям", — сказал Билецкий.

Он поделился, что год назад главная задача, которую он ставил перед собой — сделать все бригады корпуса такими же эффективными, как Третья штурмовая бригада. По его словам, этот год показал, если бригады применять разумно и в них царит порядок, нет хаоса и коррупции, то все воюют хорошо: и добровольцы, и мобилизованные, и те, кто вернулись из СОЧ.

Что известно о Третьем армейском корпусе

Третий армейский корпус — общевойсковое оперативно-тактическое объединение оперативного командования "Восток" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Формирование корпуса стало частью более широкого перехода украинской армии к корпусной системе управления. Эта модель позволяет эффективнее управлять крупными группировками войск на конкретных участках фронта.

По словам командира корпуса Андрея Билецкого, уже летом 2025 года Третий армейский корпус получил около 150 километров полосы ответственности - это примерно 12% всей линии фронта.

Сейчас корпус участвует в боевых действиях на Боровском и Лиманском направлениях. В августе 2025 года подразделениям корпуса удалось сдержать наступление российских военных. Также вместе с подразделениями ГУР выбили российские войска из Новомихайловки в Донецкой области.

Отметим, ранее Билецкий раскрыл успехи Третьего армейского корпуса на Донбассе. По его словам, несмотря на значительное численное преимущество врага, подразделения дают эффективный отпор.

Кроме того, во время тяжелой ситуации со светом в результате обстрелов РФ, Третий армейский корпус открыл пункты обогрева в Харькове. Там говорят, что такая инициатива — продолжение проекта, который запустили бывшие бойцы Тройки для поддержки киевлян в столице.