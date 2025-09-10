KRAKEN 1654 - ГУР и Третий армейский корпус создали новое подразделение

Украинские военные. Фото: пресс-служба Третьей штурмовой бригады

В рамках тесного сотрудничества Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Третьего армейского корпуса появилось новое подразделение — "KRAKEN 1654". Это отмечает новый уровень взаимодействия между силами обороны и подчеркивает стремление развивать высокотехнологичные возможности армии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в среду, 10 сентября.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Что известно о подразделении KRAKEN 1654

Часть опытных бойцов подразделения активных действий "KRAKEN", сформированного на основе легендарной Третьей штурмовой, перешла в состав корпуса. Название нового подразделения— "KRAKEN 1654" — является данью уважения к собратьям и символом традиций, в которых бойцы росли как воины.

Подразделение "KRAKEN" уже отличилось в боях Харьковского контрнаступления, в Запорожье и Сумской области, а также в Часовом Яру, Волчанске и Липцах. Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса.

Новое подразделение начало работу над созданием высокотехнологичного крыла корпуса: разработка, применение и поддержка беспилотных систем для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций станут основными направлениями его деятельности.

"KRAKEN 1654" обещает стать важной составляющей современной оборонной стратегии и новым символом мужества и профессионализма украинских воинов.

