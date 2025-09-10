Видео
ГУР и Третий армейский корпус создали новое подразделение

ГУР и Третий армейский корпус создали новое подразделение

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:01
KRAKEN 1654 - ГУР и Третий армейский корпус создали новое подразделение
Украинские военные. Фото: пресс-служба Третьей штурмовой бригады

В рамках тесного сотрудничества Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Третьего армейского корпуса появилось новое подразделение — "KRAKEN 1654". Это отмечает новый уровень взаимодействия между силами обороны и подчеркивает стремление развивать высокотехнологичные возможности армии.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР в среду, 10 сентября.

Читайте также:
ГУР и Третий армейский корпус создали новое подразделение - фото 1
Пост ГУР. Фото: скриншот

Что известно о подразделении KRAKEN 1654

Часть опытных бойцов подразделения активных действий "KRAKEN", сформированного на основе легендарной Третьей штурмовой, перешла в состав корпуса. Название нового подразделения— "KRAKEN 1654" — является данью уважения к собратьям и символом традиций, в которых бойцы росли как воины.

Подразделение "KRAKEN" уже отличилось в боях Харьковского контрнаступления, в Запорожье и Сумской области, а также в Часовом Яру, Волчанске и Липцах. Теперь часть его бойцов усилит командный состав Полка беспилотных систем Третьего армейского корпуса.

Новое подразделение начало работу над созданием высокотехнологичного крыла корпуса: разработка, применение и поддержка беспилотных систем для выполнения боевых задач, разведки и ударных операций станут основными направлениями его деятельности.

"KRAKEN 1654" обещает стать важной составляющей современной оборонной стратегии и новым символом мужества и профессионализма украинских воинов.

Напомним, также в ГУР заявили, что Россия активно тестирует новые виды дронов, и назвали, какой функционал добавили в беспилотники оккупанты.

Также в украинской разведке ответили, может ли Кремль вскоре объявить мобилизацию.

военные война в Украине ГУР війна 3 ОШБр
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
