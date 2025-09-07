Видео
Главная Армия Буданов о мобилизации в РФ — насколько она реальна сегодня

Буданов о мобилизации в РФ — насколько она реальна сегодня

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 04:06
Путин может объявить мобилизацию в любой момент, несмотря на недовольство общества, считает Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Глава ГУР Кирилл Буданов считает, что Кремль может в любой момент объявить о мобилизации. Он считает, что даже недовольство российского общества не заставит диктатора Путина отказаться от этого.

Об этом Буданов заявил в интервью изданию "Апостроф".

Читайте также:

Чем мобилизация в РФ может угрожать Украине

Главный разведчик Украины напомнил, что в 2022 году Кремль объявил так называемую "частичную мобилизацию" и пытался как можно быстрее ее провести. Однако из-за недовольства общества сейчас Кремль пытается всеми силами откладывать этот вопрос, хотя срочники продолжают попадать на фронт вместе с контрактниками.

"Может ли РФ провести мобилизацию? Может. Может, к сожалению, это серьезная угроза. Это будет болезненно для РФ. Но это реалистично. И такая угроза, к сожалению, существует. Срочников в больших количествах нет смысла привлекать, если они пойдут по пути мобилизации. Они просто резко могут нарастить количество и просто бросать их еще больше на мясо, чем они делают это сейчас", — сказал Буданов.

Глава ГУР отметил, что в российском обществе в таком случае будут негативные настроения. Но недовольство граждан РФ, которые занимаются "диванным бунтом", не остановит Путина, если он решит сделать такой шаг.

Ранее сообщалось, что Кирилл Буданов лично участвует в операциях ГУР. Такие подробности раскрыл руководитель пресс-службы Андрей Юсов.

Также представитель ГУР Юсов назвал количество российских оккупантов, участвующих в войне на территории Украины.

