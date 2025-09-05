В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины

Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

В ГУР открыли количество оккупантов, который участвуют в войне на территории Украины. Сейчас их находится около 700 тысяч человек.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

Сколько военных РФ на территории в Украине

Он пояснил, что в эту цифру входят не только военнослужащие, но и силы поддержки, спецслужбы и подразделения Росгвардии.

По словам Юсова, наибольшая группировка врага сосредоточена в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете оккупантов в войне.

В то же время представитель ГУР прокомментировал и распространенную в СМИ информацию о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях в Украине. На вопрос журналистки Галины Остаповец ответил, что бойцов КНДР пока не завозили.

"Если мы говорим о кадровой армии, сейчас они остаются на территории так называемой Российской Федерации", — пояснил Юсов.

Напомним, что государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России. Это первый случай, когда диктаторский режим отмечает своих военнослужащих за боевые действия за пределами государства.

Награждение в КНДР состоялось 22 августа. Тогда Ким Чен Ын вручил солдатам медали и устроил праздничный концерт.