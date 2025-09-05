Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины

В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 23:05
В ГУР назвали количество военных РФ на территории Украины
Андрей Юсов. Фото: кадр из видео

В ГУР открыли количество оккупантов, который участвуют в войне на территории Украины. Сейчас их находится около 700 тысяч человек.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько военных РФ на территории в Украине

Он пояснил, что в эту цифру входят не только военнослужащие, но и силы поддержки, спецслужбы и подразделения Росгвардии.

По словам Юсова, наибольшая группировка врага сосредоточена в Донецкой области, что свидетельствует о главном приоритете оккупантов в войне.

В то же время представитель ГУР прокомментировал и распространенную в СМИ информацию о возможном участии северокорейских военных в боевых действиях в Украине. На вопрос журналистки Галины Остаповец ответил, что бойцов КНДР пока не завозили.

"Если мы говорим о кадровой армии, сейчас они остаются на территории так называемой Российской Федерации", — пояснил Юсов.

Напомним, что государственные медиа КНДР обнародовали видео, на котором лидер страны Ким Чен Ын вручает награды солдатам, воевавшим на стороне России. Это первый случай, когда диктаторский режим отмечает своих военнослужащих за боевые действия за пределами государства.

Награждение в КНДР состоялось 22 августа. Тогда Ким Чен Ын вручил солдатам медали и устроил праздничный концерт.

война в Украине ГУР війна Андрей Юсов армия РФ
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации