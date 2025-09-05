Відео
Головна Армія У ГУР назвали кількість військових РФ на території України

У ГУР назвали кількість військових РФ на території України

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 23:05
У ГУР назвали кількість військових РФ на території України
Андрій Юсов. Фото: кадр з відео

У ГУР відкрили кількість окупантів, який беруть участь у війни на території України. Наразі їх перебуває близько 700 тисяч людей.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Новини.LIVE.

Читайте також:

Скільки військових РФ на території в Україні

Він пояснив, що у цю цифру входять не лише військовослужбовці, але й сили підтримки, спецслужби та підрозділи Росгвардії.

За словами Юсова, найбільше угруповання ворога зосереджене в Донецькій області, що свідчить про головний пріоритет окупантів у війні.

Водночас представник ГУР прокоментував і поширену в медіа інформацію щодо можливої участі північнокорейських військових у бойових діях в Україні. На запитання журналістки Галини Остаповець він відповів, що бійців КНДР поки не завозили.

"Якщо ми говоримо про кадрову армію, наразі вони залишаються на території так званої Російської Федерації", — пояснив Юсов.

Нагадаємо, що державні медіа КНДР оприлюднили відео, на якому лідер країни Кім Чен Ин вручає нагороди солдатам, що воювали на боці Росії. Це перший випадок, коли диктаторський режим відзначає своїх військовослужбовців за бойові дії за межами держави.

Нагородження в КНДР відбулося 22 серпня. Тоді Кім Чен Ин вручив солдатам медалі та влаштував святковий концерт.

війна в Україні ГУР війна Андрій Юсов армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
