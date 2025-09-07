Путін може оголосити мобілізацію в будь-який момент попри незадоволення суспільства, вважає Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що Кремль може у будь-який момент оголосити про мобілізацію. Він вважає, що навіть незадоволення російського суспільства не змусить диктатора Путіна відмовитись від цього.

Про це Буданов заявив в інтерв'ю виданню "Апостроф".

Головний розвідник України нагадав, що у 2022 році Кремль оголосив так звану "часткову мобілізацію" і намагався якомога швидше її провести. Проте через невдоволення суспільства зараз Кремль намагається всіма силами відкладати це питання, хоча строковики продовжують потрапляти на фронт разом з контрактниками.

"Чи може РФ провести мобілізацію? Може. Може, на жаль, це серйозна загроза. Це буде болісно для РФ. Але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. Строковиків у великих кількостях немає сенсу залучати, якщо вони підуть шляхом мобілізації. Вони просто різко можуть наростити кількість і просто кидати їх ще більше на м'ясо, ніж вони роблять це зараз", — сказав Буданов.

Очільник ГУР зазначив, що у російському суспільстві у такому випадку будуть негативні настрої. Але невдоволення громадян РФ, які займаються "диванним бунтом", не зупинить Путіна, якщо він вирішить зробити такий крок.

Раніше повідомлялось, що Кирило Буданов особисто бере участь в операціях ГУР. Такі подробиці розкрив керівник пресслужби Андрій Юсов.

Також представник ГУР Юсов назвав кількість російських окупантів, що беруть участь у війни на території України.