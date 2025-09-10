KRAKEN 1654 — ГУР і Третій армійський корпус створили новий підрозділ

Українські військові. Фото: пресслужба Третьої штурмової бригади

У рамках тісної співпраці Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Третього армійського корпусу з’явився новий підрозділ — "KRAKEN 1654". Це відзначає новий рівень взаємодії між силами оборони та підкреслює прагнення розвивати високотехнологічні можливості армії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР у середу, 10 вересня.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Що відомо про підрозділ KRAKEN 1654

Частина досвідчених бійців підрозділу активних дій "KRAKEN", сформованого на основі легендарної Третьої штурмової, перейшла до складу корпусу. Назва нового підрозділу — "KRAKEN 1654" — є даниною поваги до побратимів та символом традицій, у яких бійці зростали як воїни.

Підрозділ "KRAKEN" уже відзначився у боях Харківського контрнаступу, на Запоріжжі та Сумщині, а також у Часовому Яру, Вовчанську та Липцях. Тепер частина його бійців підсилить командний склад Полку безпілотних систем Третього армійського корпусу.

Новий підрозділ розпочав роботу над створенням високотехнологічного крила корпусу: розробка, застосування та підтримка безпілотних систем для виконання бойових завдань, розвідки та ударних операцій стануть основними напрямками його діяльності.

"KRAKEN 1654" обіцяє стати важливою складовою сучасної оборонної стратегії та новим символом мужності і професіоналізму українських воїнів.

