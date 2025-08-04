Билецкий раскрыл успехи Третьего армейского корпуса на Донбассе

Полковник Андрей Билецкий. Фото: кадр из видео

На севере Донбасса разворачивается одна из самых ожесточенных оборонительных операций этой войны. Именно здесь, на Боровском и Лиманском направлениях, Третий армейский корпус, созданный весной, сдерживает наступление российских войск, несмотря на их численное превосходство.

Об этом сообщил канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

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По словам командира корпуса, полковника Андрея Билецкого, это подразделение удерживает около 150 км фронта — а это примерно 1/8 от всей линии боевых действий.

"Наш плацдарм — это последний рубеж обороны Северного Донбасса и Харьковщины. Можно смело утверждать, что Третий корпус уже влияет на ход этой войны", — подчеркнул Билецкий.

Корпус постепенно превращается в единый боевой механизм и продолжает масштабирование — к нему присоединяются новые подразделения, развиваются ключевые направления, и формируются новые стандарты ведения войны.

Сейчас Третий корпус открывает тысячи боевых и небоевых должностей — от ПВО и дронов до медицины, логистики и связи. У каждого есть шанс найти свое место в обороне страны.

Напомним, что под непосредственным руководством Андрея Билецкого Третий армейский корпус успешно отразил наступление врага на стратегически важном участке фронта — в районе реки Оскол, где угроза прорыва была особенно острой.

А недавно Третий армейский корпус установил рекорд по сбиванию российских дронов на фронте.