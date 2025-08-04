Билецкий раскрыл успехи Третьего армейского корпуса на Донбассе
На севере Донбасса разворачивается одна из самых ожесточенных оборонительных операций этой войны. Именно здесь, на Боровском и Лиманском направлениях, Третий армейский корпус, созданный весной, сдерживает наступление российских войск, несмотря на их численное превосходство.
Об этом сообщил канал Третьего армейского корпуса Вооруженных сил Украины.
Третий армейский корпус действует на Донбассе
По словам командира корпуса, полковника Андрея Билецкого, это подразделение удерживает около 150 км фронта — а это примерно 1/8 от всей линии боевых действий.
"Наш плацдарм — это последний рубеж обороны Северного Донбасса и Харьковщины. Можно смело утверждать, что Третий корпус уже влияет на ход этой войны", — подчеркнул Билецкий.
Корпус постепенно превращается в единый боевой механизм и продолжает масштабирование — к нему присоединяются новые подразделения, развиваются ключевые направления, и формируются новые стандарты ведения войны.
Сейчас Третий корпус открывает тысячи боевых и небоевых должностей — от ПВО и дронов до медицины, логистики и связи. У каждого есть шанс найти свое место в обороне страны.
Напомним, что под непосредственным руководством Андрея Билецкого Третий армейский корпус успешно отразил наступление врага на стратегически важном участке фронта — в районе реки Оскол, где угроза прорыва была особенно острой.
А недавно Третий армейский корпус установил рекорд по сбиванию российских дронов на фронте.
Читайте Новини.LIVE!