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Головна Армія Корпус Білецького стримав ворога на важливій ділянці фронту

Корпус Білецького стримав ворога на важливій ділянці фронту

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:47
Третій армійський корпус Білецького зупинив просування РФ
Командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. Фото: пресслужба корпусу

Третій армійський корпус під керівництвом Андрія Білецького зупинив прорив окупантів на критичному напрямку фронту. Йдеться про ділянку біля річки Оскіл.

Про це йдеться у матеріалі Цензор.Нет.

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Журналіст Юрій Бутусов зазначив, що Андрій Білецький довів, що компетентний командир боєздатної бригади може протягом двох місяців суттєво покращити результати бойових дій на великій смузі фронту. На його думку, так відбувається, коли командир отримує повноваження щодо самостійної організації роботи довіру та підтримку керівництва. 

Так, 4 червня корпус отримав 120 кілометрів фронту на рубежі річки Оскіл. З того часу ворог просунувся лише на 16 квадратних кілометрів. Але за пів року до цього окупанти мали просування на 198 кілометрів квадратних.

Водночас бійці Третього армійського корпусу змогли повернути під контроль України вісім квадратних кілометрів територій в результаті успішних контратак.

Втрати на фронті

Попри те, що інтенсивність боїв зросла, середньомісячні втрати українських бійців знизилися майже вдвічі. Успіху було досягнуто за умови відсутності значного поповнення особового складу і збільшення постачання корпусу — 90% дронів закупили меценати і волонтери.

Крім того, командування змінило тактику, налагодило взаємодію БпЛА, артилерії та розвідки, а також "припинило хаос" на передовій.

Нагадаємо, нещодавно Третій армійський корпус встановив рекорд зі збиття російських дронів на фронті.

Також 12 липня Білецький вручив пам’ятні коїни військовослужбовцям Третього армійського корпусу, які зробили вагомий внесок.

військові війна в Україні Андрій Білецький фронт Третя штурмова бригада
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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