У Третій штурмовій воїнів відзначили пам'ятними коїнами

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький у суботу, 12 липня, провів урочисті вручення пам’ятних коїнів та прапорів військовослужбовцям. Їх отримали воїни, які здійснили вагомий внесок у розбудову бригади.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Нагороди воїнам Третього Армійського Корпусу

Так, Білецький вручив пам’ятні коїни та прапори захисникам, які здійснили вагомий внесок у розбудову бригади та тим, хто продовжить цей шлях уже в корпусі.

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Пам'ятні коїни. Фото: 3-тя ОШБр

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

"Створюючи нове та боєздатне військове з’єднання, кожен із нас закладає в його основу ідеї, на яких свого часу був збудований феномен сучасної української армії — Третя окрема штурмова бригада. Це не прощання, а спадкоємність ідеалів та принципів", — йдеться у повідомленні.

Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Вручення коїнів. Фото: 3-тя ОШБр

Вручення коїнів. Фото: 3-тя ОШБр

У бригаді зауважили, що переходять на новий рівень разом з тими, хто довів, що здатен бути рушієм змін. Таким чином Третя штурмова залишається міцним, автономним бойовим підрозділом.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, у Харківській області окупанти здалися Третій штурмовій, які вели бій без участі піхоти.

Крім того, 3-тя ОШБр встановила рекорд зі збиття російських дронів на фронті — у червні вдалося знищити 268 ворожих безпілотників.