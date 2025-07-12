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Головна Армія Білецький вручив пам'ятні коїни військовим 3-ї ОШБр — фото

Білецький вручив пам'ятні коїни військовим 3-ї ОШБр — фото

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Дата публікації: 12 липня 2025 18:28
У Третій штурмовій воїнів відзначили пам'ятними коїнами
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

Командир Третього Армійського Корпусу Андрій Білецький у суботу, 12 липня, провів урочисті вручення пам’ятних коїнів та прапорів військовослужбовцям. Їх отримали воїни, які здійснили вагомий внесок у розбудову бригади.

Про це повідомила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram.

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Так, Білецький вручив пам’ятні коїни та прапори захисникам, які здійснили вагомий внесок у розбудову бригади та тим, хто продовжить цей шлях уже в корпусі.   

Командир Білецький вручає пам’ятні коїни військовим
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр
Бійці 3-ї ОШБр отримують нагороди за службу
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр
Військові стоять на церемонії нагородження коїнами
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр
Пам’ятні коїни — символ рушійної сили у Третій штурмовій
Пам'ятні коїни. Фото: 3-тя ОШБр
Командир звертається до підрозділу під час церемонії
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр

"Створюючи нове та боєздатне військове з’єднання, кожен із нас закладає в його основу ідеї, на яких свого часу був збудований феномен сучасної української армії — Третя окрема штурмова бригада. Це не прощання, а спадкоємність ідеалів та принципів", — йдеться у повідомленні.

Мить вручення пам’ятної відзнаки воїнам Третьої штурмової
Вручення нагород. Фото: 3-тя ОШБр
Спільне фото підрозділу після церемонії нагородження у Третій штурмовій
Вручення коїнів. Фото: 3-тя ОШБр
Командир Андрій Білецький вручає підлеглим пам'ятні коїни
Вручення коїнів. Фото: 3-тя ОШБр

У бригаді зауважили, що переходять на новий рівень разом з тими, хто довів, що здатен бути рушієм змін. Таким чином Третя штурмова залишається міцним, автономним бойовим підрозділом.

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Скриншот допису 3-ї ОШБр

Нагадаємо, у Харківській області окупанти здалися Третій штурмовій, які вели бій без участі піхоти. 

Крім того, 3-тя ОШБр встановила рекорд зі збиття російських дронів на фронті — у червні вдалося знищити 268 ворожих безпілотників.

нагорода військові війна в Україні Андрій Білецький Третя штурмова бригада
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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