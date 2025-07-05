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Головна Армія Третя штурмова навчає операторів наземних рухомих комплексів

Третя штурмова навчає операторів наземних рухомих комплексів

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 15:43
Третя штурмова бригада відкрила школу операторів наземних роботизованих комплексів
Воїни Третьої штурмової бригади. Фото: facebook.com/ab3.army

Третя штурмова бригада відкрила школу операторів наземних рухомих комплексів. Вони здатні заходити туди, де піхота не може ступити ногою.

Про це повідомив капітан ЗСУ, командир зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 3-ї ОШБр Максим Зайченко в ефірі Ранок.LIVE.

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Центр підготовки операторів наземних рухомих комплексів

"Рухаємося в технологічному напрямку не тільки в ППО, а й в наземних рухомих комплексах. Вони показали себе дуже ефективно на полі бою в тих місцях, де піхота не може пройти ногою, туди заїжджає наземний рухомий комплекс", — зазначив Зайченко.

За його словами, для того, аби все більше людей могли опанувати цей напрямок, Третя штурмова відкрила унікальний центр підготовки НРК на базі інструкторського центру, який вже декілька років займався підготовкою роботі з БпЛА.

"Можуть приходити всі, у кого є бажання. Нам потрібні люди, які готові б були поповнювати ЗСУ, тому ми працюємо з цивільними в форматі пояснення. Показуємо, що це насправді доступно", — каже Зайченко.

Він наголосив, що будь-яка людина може прийти і опанувати, а також продовжити службу в Збройних силах. 

Вікові обмеження для навчання — від 18 років, а для служби — за законом від 18 до 60.

Нагадаємо, заступник комбрига Третьої штурмової бригади Володимир Фокін пояснив, чому бійці обирають їхню бригаду.

Раніше командир Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький розповів, скільки добровольців щомісяця приєднується до лав Третьої окремої штурмової бригади.

війна ЗСУ Україна 3 ОШБр Третя штурмова бригада
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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