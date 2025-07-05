Третья штурмовая бригада открыла школу операторов наземных роботизированных комплексов

Воины Третьей штурмовой бригады. Фото: facebook.com/ab3.army

Третья штурмовая бригада открыла школу операторов наземных подвижных комплексов. Они способны заходить туда, где пехота не может ступить ногой.

Об этом сообщил капитан ВСУ, командир зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБр Максим Зайченко в эфире Ранок.LIVE.

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Центр подготовки операторов наземных подвижных комплексов

"Двигаемся в технологическом направлении не только в ПВО, но и в наземных подвижных комплексах. Они показали себя очень эффективно на поле боя в тех местах, где пехота не может пройти ногой, туда заезжает наземный подвижный комплекс", — отметил Зайченко.

По его словам, для того, чтобы все больше людей могли овладеть этим направлением, Третья штурмовая открыла уникальный центр подготовки НРК на базе инструкторского центра, который уже несколько лет занимался подготовкой работы с БпЛА.

"Могут приходить все, у кого есть желание. Нам нужны люди, которые готовы бы были пополнять ВСУ, поэтому мы работаем с гражданскими в формате объяснения. Показываем, что это на самом деле доступно", — говорит Зайченко.

Он отметил, что любой человек может прийти и освоить, а также продолжить службу в Вооруженных силах.

Возрастные ограничения для обучения — от 18 лет, а для службы — по закону: от 18 до 60.

Напомним, заместитель комбрига Третьей штурмовой бригады Владимир Фокин объяснил, почему бойцы выбирают их бригаду.

Ранее командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий рассказал, сколько добровольцев ежемесячно присоединяется в ряды Третьей отдельной штурмовой бригады.