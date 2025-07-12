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Главная Армия Билецкий вручил памятные коины военным 3-й ОШБр — фото

Билецкий вручил памятные коины военным 3-й ОШБр — фото

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Дата публикации 12 июля 2025 18:28
В Третьей штурмовой воинов отметили памятными коинами
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий в субботу, 12 июля, провел торжественные вручения памятных коинов и флагов военнослужащим. Их получили воины, которые внесли весомый вклад в развитие бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram.

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Так, Билецкий вручил памятные коины и флаги защитникам, которые осуществили весомый вклад в развитие бригады и тем, кто продолжит этот путь уже в корпусе.

Командир Білецький вручає пам’ятні коїни військовим
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр
Бійці 3-ї ОШБр отримують нагороди за службу
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр
Військові стоять на церемонії нагородження коїнами
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр
Пам’ятні коїни — символ рушійної сили у Третій штурмовій
Памятные коины. Фото: 3-я ОШБр
Командир звертається до підрозділу під час церемонії
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

"Создавая новое и боеспособное военное соединение, каждый из нас закладывает в его основу идеи, на которых в свое время был построен феномен современной украинской армии — Третья отдельная штурмовая бригада. Это не прощание, а преемственность идеалов и принципов", — говорится в сообщении.

Мить вручення пам’ятної відзнаки воїнам Третьої штурмової
Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр
Спільне фото підрозділу після церемонії нагородження у Третій штурмовій
Вручение коинов. Фото: 3-я ОШБр
Командир Андрій Білецький вручає підлеглим пам'ятні коїни
Вручение коинов. Фото: 3-я ОШБр

В бригаде отметили, что переходят на новый уровень вместе с теми, кто доказал, что способен быть двигателем изменений. Таким образом Третья штурмовая остается крепким, автономным боевым подразделением.

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Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, в Харьковской области оккупанты сдались Третьей штурмовой, которые вели бой без участия пехоты.

Кроме того, 3-я ОШБр установила рекорд по сбиванию российских дронов на фронте — в июне удалось уничтожить 268 вражеских беспилотников.

награда военные война в Украине Андрій Білецький Третья штурмова бригада
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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