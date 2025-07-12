В Третьей штурмовой воинов отметили памятными коинами

Билецкий вручил памятные коины военным 3-й ОШБр — фото
Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий в субботу, 12 июля, провел торжественные вручения памятных коинов и флагов военнослужащим. Их получили воины, которые внесли весомый вклад в развитие бригады.
Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram.
Награды воинам Третьего Армейского Корпуса
Так, Билецкий вручил памятные коины и флаги защитникам, которые осуществили весомый вклад в развитие бригады и тем, кто продолжит этот путь уже в корпусе.
"Создавая новое и боеспособное военное соединение, каждый из нас закладывает в его основу идеи, на которых в свое время был построен феномен современной украинской армии — Третья отдельная штурмовая бригада. Это не прощание, а преемственность идеалов и принципов", — говорится в сообщении.
В бригаде отметили, что переходят на новый уровень вместе с теми, кто доказал, что способен быть двигателем изменений. Таким образом Третья штурмовая остается крепким, автономным боевым подразделением.
Напомним, в Харьковской области оккупанты сдались Третьей штурмовой, которые вели бой без участия пехоты.
Кроме того, 3-я ОШБр установила рекорд по сбиванию российских дронов на фронте — в июне удалось уничтожить 268 вражеских беспилотников.
Читайте Новини.LIVE!