В Третьей штурмовой воинов отметили памятными коинами

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Командир Третьего Армейского Корпуса Андрей Билецкий в субботу, 12 июля, провел торжественные вручения памятных коинов и флагов военнослужащим. Их получили воины, которые внесли весомый вклад в развитие бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram.

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Так, Билецкий вручил памятные коины и флаги защитникам, которые осуществили весомый вклад в развитие бригады и тем, кто продолжит этот путь уже в корпусе.

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Памятные коины. Фото: 3-я ОШБр

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

"Создавая новое и боеспособное военное соединение, каждый из нас закладывает в его основу идеи, на которых в свое время был построен феномен современной украинской армии — Третья отдельная штурмовая бригада. Это не прощание, а преемственность идеалов и принципов", — говорится в сообщении.

Вручение наград. Фото: 3-я ОШБр

Вручение коинов. Фото: 3-я ОШБр

Вручение коинов. Фото: 3-я ОШБр

В бригаде отметили, что переходят на новый уровень вместе с теми, кто доказал, что способен быть двигателем изменений. Таким образом Третья штурмовая остается крепким, автономным боевым подразделением.

Скриншот поста 3-й ОШБр

Напомним, в Харьковской области оккупанты сдались Третьей штурмовой, которые вели бой без участия пехоты.

Кроме того, 3-я ОШБр установила рекорд по сбиванию российских дронов на фронте — в июне удалось уничтожить 268 вражеских беспилотников.