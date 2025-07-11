Третя штурмова бригада у червні збила 268 російських БпЛА — це рекорд

Збиття російського безпілотника. Фото: кадр з відео

Зенітний ракетно-артилерійський дивізіон Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ встановив рекорд серед лінійних підрозділів Сухопутних військ. У червні воїни знищили 268 ворожих безпілотників.

Про це повідомили у пресслужбі 3 ОШБр в п'ятницю, 11 липня.

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Серед збитих цілей — 83 ударні дрони, зокрема 27 "Shahed", 3 "Lancet", 52 "Молнія" та 1 "КУБ". Також ліквідовано 6 розвідувальних БпЛА, зокрема "ZALA", "Supercam", "Тахіон" і "Орлан".

Найбільшу кількість становлять малогабаритні дрони — 179 одиниць, які росіяни використовували для спостереження, коригування артилерії та атак на українські позиції.

У бригаді наголошують, що це результат системної та злагодженої роботи підрозділів ППО, які щодня прикривають небо над бойовими позиціями та мирними населеними пунктами.

"Все це — результат системної роботи наших розрахунків ППО. Бійці закривають небо над підрозділами бригади, і збивають цілі, скеровані ворогом на мирні міста. Далі — тільки більше", — йдеться у повідомленні бригади.

Раніше командир взводу перехоплювачів БпЛА "3РАДН" 3-ї ОШБр із позивним "Бецик" розповів про те, як відбувається перехоплення ворожих безпілотників.

А екскомандир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін повідомляв, що у прикордонних районах Сумської та Харківської областей не приділяють належної уваги проблемі з відсутністю антидронових сіток.