Військовий 3-ї ОШБр розповів про перехоплення дронів РФ

Військовий 3-ї ОШБр розповів, як відбувається перехоплення дронів
Командир взводу перехоплювачів БпЛА "3РАДН" 3-ї ОШБр із позивним "Бецик" розповів про те, як відбувається перехоплення ворожих безпілотників. Зокрема, він зазначив, що українські воїни вже навчилися перехоплювати навіть російські "Ланцети".
Про це військовий 3-ї ОШБр розповів в спеціальному репортажі Новини.LIVE "Оборонці неба".
Військовий про перехоплення російських БпЛА
Командир на псевдо "Бецик" розповів, що для збиття російських безпілотників вистачає кількох сотень грамів вибухівки. Адже, за його словами, крило там з карбонового волокна і воно дуже легко розлітається від найменшого вибуху.
Як пояснив військовослужбовець 3-ї ОШБр, ворожі дрони літають далі й вище, але українські перехоплювачі адаптуються ще швидше.
Командир зазначив, що навіть у дощ, туман і вночі ЗСУ успішно знищують "крилаті" загрози. Натомість росіяни намагаються рятувати свої дрони камуфляжем, маневрами та штучним інтелектом. Однак і це не допомагає, втрати ворога все одно суттєві.
"Дрон зазнає певних модернізацій. Він має летіти швидко, далеко і довго, але нести невелику вибухову частину. У порівняні з танком, наприклад, якому потрібно кілограми кумулятивного заряду, щоб його прибити. Нам потрібно лише кілька сотень грам вибухівки. Тому що крило по суті з карбонового волокна, і воно дуже легко розлітається, від найменшого вибуху", — пояснив військовий.
У відповідь на питання щодо того, чи впливають на ефективність перехоплення погода та час доби, командир сказав:
"Погода та час доби в принципі впливають на будь-які польоти. А наш ворог пілотує крилами, і також зазнає певних негараздів під час негоди. Якщо низька база хмар, якщо туман, дощ — відповідно вони теж менше літають. Але значних проблем в перехопленні під час погіршених погодних умов ми не спостерігали. Коли є ворог, ми його знищуємо і вдень, і вночі".
Воїн 3-ї ОШБр про знищення "Ланцетів"
Командир взводу перехоплювачів БпЛА "3РАДН" 3-ї ОШБр із позивним "Бецик" зазначив, що в українських захисників є досвід знищення російських "Ланцетів".
"Саме "Ланцетів" досвід в нас є. Ми, мабуть, були першими в Україні, хто прийшов до цього. Спочатку багатьом людям, які в різних підрозділах освоювали перехоплювачі, це могло здаватися складним і недосяжним. Але, як показала практика, є випадки, що люди за дві доби 6-7 ударних "Ланцетів" перехоплювали. Практично всі, які намагалися пройти в смугу бригади", — розповів військовий.
А також наголосив, що наразі ворог зазнає дуже значних втрат в небі, зокрема завдяки перехопленням.
Раніше капітан 3-ї ОШБр Максим Зайченко повідомляв, що українські захисники навчилися збивати навіть найновіші ворожі безпілотники.
Нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов відповів, чи може РФ щодня запускати по 500 "Шахедів".
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