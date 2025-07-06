Військовий 3-ї ОШБр розповів про перехоплення дронів РФ

Українські захисники відбивають ворожу атаку. Фото: Повітряне командування "Південь"

Командир взводу перехоплювачів БпЛА "3РАДН" 3-ї ОШБр із позивним "Бецик" розповів про те, як відбувається перехоплення ворожих безпілотників. Зокрема, він зазначив, що українські воїни вже навчилися перехоплювати навіть російські "Ланцети".

Про це військовий 3-ї ОШБр розповів в спеціальному репортажі Новини.LIVE "Оборонці неба".

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Командир на псевдо "Бецик" розповів, що для збиття російських безпілотників вистачає кількох сотень грамів вибухівки. Адже, за його словами, крило там з карбонового волокна і воно дуже легко розлітається від найменшого вибуху.

Як пояснив військовослужбовець 3-ї ОШБр, ворожі дрони літають далі й вище, але українські перехоплювачі адаптуються ще швидше.

Командир зазначив, що навіть у дощ, туман і вночі ЗСУ успішно знищують "крилаті" загрози. Натомість росіяни намагаються рятувати свої дрони камуфляжем, маневрами та штучним інтелектом. Однак і це не допомагає, втрати ворога все одно суттєві.

"Дрон зазнає певних модернізацій. Він має летіти швидко, далеко і довго, але нести невелику вибухову частину. У порівняні з танком, наприклад, якому потрібно кілограми кумулятивного заряду, щоб його прибити. Нам потрібно лише кілька сотень грам вибухівки. Тому що крило по суті з карбонового волокна, і воно дуже легко розлітається, від найменшого вибуху", — пояснив військовий.

У відповідь на питання щодо того, чи впливають на ефективність перехоплення погода та час доби, командир сказав:

"Погода та час доби в принципі впливають на будь-які польоти. А наш ворог пілотує крилами, і також зазнає певних негараздів під час негоди. Якщо низька база хмар, якщо туман, дощ — відповідно вони теж менше літають. Але значних проблем в перехопленні під час погіршених погодних умов ми не спостерігали. Коли є ворог, ми його знищуємо і вдень, і вночі".

Воїн 3-ї ОШБр про знищення "Ланцетів"

Командир взводу перехоплювачів БпЛА "3РАДН" 3-ї ОШБр із позивним "Бецик" зазначив, що в українських захисників є досвід знищення російських "Ланцетів".

"Саме "Ланцетів" досвід в нас є. Ми, мабуть, були першими в Україні, хто прийшов до цього. Спочатку багатьом людям, які в різних підрозділах освоювали перехоплювачі, це могло здаватися складним і недосяжним. Але, як показала практика, є випадки, що люди за дві доби 6-7 ударних "Ланцетів" перехоплювали. Практично всі, які намагалися пройти в смугу бригади", — розповів військовий.

А також наголосив, що наразі ворог зазнає дуже значних втрат в небі, зокрема завдяки перехопленням.

Раніше капітан 3-ї ОШБр Максим Зайченко повідомляв, що українські захисники навчилися збивати навіть найновіші ворожі безпілотники.

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