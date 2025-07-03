У 3-й ОШБр активно застосовують дрони-перехоплювачі для збиття "Шахедів"

Український військовий. Фото: 3 ОШБр

Українські захисники навчилися збивати навіть найновіші ворожі безпілотники, такі як "Шахеди" і "Ланцети". Для цього бійці почали застосовувати, зокрема, безпілотні перехоплювачі.

Про це розповів лейтенант 3-ї ОШБр Максим Зайченко в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 3 липня.

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Максим Зайченко зазначив, що лише за останній місяць його підрозділ знищив 268 повітряних цілей РФ, з них — 27 "Шахедів".

"Дійсно за останній місяць ми змогли вийти на таку кількість знищених повітряних цілей, як 268. Серед яких — 27 "Шахедів". І тут можна говорити про нашу систему роботу, адже і за цей місяць і попередній, у попередньому місяці ми збили 26 "Шахедів", ми почали знищувати ті загрози, які летять в сторону українських міст, в сторону української цивільної інфраструктури й важливих об’єктів", — розповів військовий.

А також зазначив, що для того, аби збивати "Шахеди", воїни ЗСУ почали застосовувати безпілотні перехоплювачі. За його словами, вони дозволяють технічно досягати висот і швидкостей, з якими "Шахеди" проходять через лінію бойового зіткнення.

"Щоб збивати "Шахеди", ми почали застосовувати безпілотні перехоплювачі, які дозволяють нам технічно досягати висот і швидкостей, з якими "Шахеди" проходять через лінію бойового зіткнення. Це дало результат, і зараз основне питання — більше в масштабуванні сил, засобів і спроможностей підрозділів, які знаходяться на лінії бойових зіткнень", — сказав Зайченко.

Зокрема він додав, що перший ешелон ППО починається там, де стоїть перший засіб протиповітряної оборони.

"Ми вважаємо, що перший ешелон ППО він починається там, де стоїть перший засіб протиповітряної оборони, і це прикордонні області. Тому сподіваємося, що уряд і відповідні структури приймуть рішення для того, щоб у нас були можливості наростити наші спроможності й збільшити збиття в десятки разів. І ми цим шляхом йдемо", — наголосив боєць 3-ї ОШБр.

За його словами, наразі у Генштабі вже розглядаються подібні ініціативи. І вже навіть майже прийняті рішення, однак через "бюрократичну процедуру вони трохи затягуються".

"Стосовно інших повітряних цілей. То ще збито понад 60 БпЛА оперативно-тактичного рівня, по типу "Лацент", Молнія", і розвідувальні — Supercam, "Орлани" тощо. Ми їх активно знищуємо, як зенітно-ракетними комплексами, так і безпілотними перехоплювачами.

Можу сказати, що в нашій смузі відповідальності, ми фактично вибили розвідувальні дрони оперативно-стратегічного рівня. Противник намагається зараз застосовувати нові модифікації", — розповів військовослужбовець.

Нагадаємо, що нещодавно очільник ГУР Кирило Буданов відповів, чи може РФ щодня запускати по 500 "Шахедів".

Також ми повідомляли, що росіяни створили свої експериментальні морські дрони, аби протистояти БпЛА ЗСУ у Чорному морі.