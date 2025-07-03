В 3-й ОШБр активно применяют дроны-перехватчики для сбивания "Шахедов"

Украинский военный. Фото: 3 ОШБр

Украинские защитники научились сбивать даже самые новые вражеские беспилотники, такие как "Шахеды" и "Ланцеты". Для этого бойцы начали применять, в частности, беспилотные перехватчики.

Об этом рассказал лейтенант 3-й ОШБр Максим Зайченко в эфире Ранок.LIVE в четверг, 3 июля.

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Максим Зайченко отметил, что только за последний месяц его подразделение уничтожило 268 воздушных целей РФ, из них — 27 "Шахедов".

"Действительно за последний месяц мы смогли выйти на такое количество уничтоженных воздушных целей, как 268. Среди которых — 27 "Шахедов". И здесь можно говорить о нашей системе работу, ведь и за этот месяц и предыдущий, в предыдущем месяце мы сбили 26 "Шахедов", мы начали уничтожать те угрозы, которые летят в сторону украинских городов, в сторону украинской гражданской инфраструктуры и важных объектов", — рассказал военный.

А также отметил, что для того, чтобы сбивать "Шахеды", воины ВСУ начали применять беспилотные перехватчики. По его словам, они позволяют технически достигать высот и скоростей, с которыми "Шахеды" проходят через линию боевого соприкосновения.

"Чтобы сбивать "Шахеды", мы начали применять беспилотные перехватчики, которые позволяют нам технически достигать высот и скоростей, с которыми "Шахеды" проходят через линию боевого соприкосновения. Это дало результат, и сейчас основной вопрос — больше в масштабировании сил, средств и возможностей подразделений, которые находятся на линии боевых столкновений", — сказал Зайченко.

В частности он добавил, что первый эшелон ПВО начинается там, где стоит первое средство противовоздушной обороны.

"Мы считаем, что первый эшелон ПВО он начинается там, где стоит первое средство противовоздушной обороны, и это приграничные области. Поэтому надеемся, что правительство и соответствующие структуры примут решение для того, чтобы у нас были возможности нарастить наши возможности и увеличить сбитие в десятки раз. И мы по этому пути идем", — подчеркнул боец 3-й ОШБр.

По его словам, сейчас в Генштабе уже рассматриваются подобные инициативы. И уже даже почти приняты решения, однако из-за "бюрократической процедуры они немного затягиваются".

"Относительно других воздушных целей. То еще сбито более 60 БпЛА оперативно-тактического уровня, по типу "Лацент", Молния", и разведывательные — Supercam, "Орланы" и тому подобное. Мы их активно уничтожаем, как зенитно-ракетными комплексами, так и беспилотными перехватчиками.

Могу сказать, что в нашей полосе ответственности, мы фактически выбили разведывательные дроны оперативно-стратегического уровня. Противник пытается сейчас применять новые модификации", — рассказал военнослужащий.

Напомним, что недавно глава ГУР Кирилл Буданов ответил, может ли РФ ежедневно запускать по 500 "Шахедов".

Также мы сообщали, что россияне создали свои экспериментальные морские дроны, чтобы противостоять БпЛА ВСУ в Черном море.