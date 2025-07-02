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Головна Армія Буданов пояснив, чи може Росія щодня запускати по 500 Шахедів

Буданов пояснив, чи може Росія щодня запускати по 500 Шахедів

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 10:41
Буданов пояснив чому Росія не здатна на щоденні атаки Шахедами
Голова ГУР Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Росія регулярно оптимізовує та покращує свої ударні дрони-камікадзе. Втім противник технічно не може щодня використовувати по 400–500 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Про це він розповів в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

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За словами очільника ГУР, такі масштаби атак можуть бути лише епізодичними. Російська армія здатна періодично запускати до 500 ударних безпілотників одночасно, але не щодня.

Буданов також підтвердив, що окупанти активно модернізують свої БпЛА. Зокрема, йдеться про встановлення антен CRP, що ускладнюють виявлення дрона, а також перехід на шестиканальний режим, який дає змогу одночасно використовувати кілька каналів управління чи зв’язку для підвищення ефективності атаки.

Нагадаємо, нещодавно в Харкові виявили вперше новий російський дрон "Черніка".

Додамо, що наприкінці травня західні ЗМІ повідомляли, що Росія нарощує виробництво дронів і хоче запускати в майбутньому по Україні 1000 "Шахедів".

А в ООН назвали кількість цивільних, яких вбила Росія дронами-камікадзе.

Кирило Буданов дрони ГУР Росія Шахед
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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