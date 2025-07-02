Буданов объяснил почему Россия не способна на ежедневные атаки Шахедами

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Россия регулярно оптимизирует и улучшает свои ударные дроны-камикадзе. Впрочем противник технически не может ежедневно использовать по 400-500 дронов-камикадзе типа "Шахед".

Об этом он рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

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По словам главы ГУР, такие масштабы атак могут быть лишь эпизодическими. Российская армия способна периодически запускать до 500 ударных беспилотников одновременно, но не ежедневно.

Буданов также подтвердил, что оккупанты активно модернизируют свои БпЛА. В частности, речь идет об установке антенн CRP, затрудняющих обнаружение дрона, а также переход на шестиканальный режим, который позволяет одновременно использовать несколько каналов управления или связи для повышения эффективности атаки.

Напомним, недавно в Харькове обнаружили впервые новый российский дрон "Черника".

Добавим, что в конце мая западные СМИ сообщали, что Россия наращивает производство дронов и хочет запускать в будущем по Украине 1000 "Шахедов".

А в ООН назвали количество гражданских, которых убила Россия дронами-камикадзе.