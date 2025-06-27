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Головна Армія Скільки цивільних загинуло через атаки РФ дронами — дані ООН

Скільки цивільних загинуло через атаки РФ дронами — дані ООН

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 17:14
В ООН назвали кількість загиблих українців внаслідок атак БпЛА
Безпілотник в небі. Ілюстративне фото: espreso.tv
Ключові моменти В ООН назвали кількість загиблих через атаки БпЛА

За даними Організації Об'єднаних Націй, майже 400 мирних жителів України загинули внаслідок атак дронами з боку РФ. Також зафіксовано обстріли автомобілів швидкої допомоги.

Про це йдеться у звіті ООН.

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В ООН назвали кількість загиблих через атаки БпЛА

У звіті Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні задокументовані випадки, коли російські оператори дронів навмисно атакували цивільних осіб, які пересувалися приватними автомобілями, користувалися автобусами, гуляли на вулиці, їхали на велосипедах, надавали гуманітарну допомогу, евакуювали інших або перебували у чітко позначених каретах швидкої допомоги. 

Зазначається, що задокументовано щонайменше 395 смертей від цих атак. Ще понад 2 630 людей отримали поранення, більшість з них на неокупованих територіях України.

"Хоча окремо такі безпілотники менш руйнівні, ніж артилерійські снаряди чи ракети, через масштаб і зростання їхнього використання вони стали однією з найсмертоносніших видів зброї в Україні", — заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Також вона зазначила, що понад 3000 постраждалих цивільних осіб і невпинна інтенсивність атак не лише спричинили серйозні людські страждання, але й посіяли страх, порушили звичний ритм життя та ускладнили доступ до базових послуг у низці прифронтових населених пунктів.

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, у Дніпрі пролунали потужні вибухи — росіяни атакували місто.

Згодом стало відомо, що у місті Самар Дніпропетровської області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару.

ООН обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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