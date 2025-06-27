Обстріл міста Самар Дніпропетровської області — в лікарні помер ще один постраждалих

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У місті Самар Дніпропетровської області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару 27 червня. В лікарні помер 46-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.

"Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", — йдеться у повідомленні.

Голова області додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

Повідомлення Лисака у Facebook

Нагадаємо, вдень 27 червня у Дніпрі чули звуки вибухів.

Також ми писали, що у Самарі через ракетну атаку є загиблі та поранені.