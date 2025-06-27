Обстріл міста Самар Дніпропетровської області — в лікарні помер ще один постраждалих

Удар РФ по місту Самар — кількість загиблих зросла
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Дата публікації: 27 червня 2025 15:02
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріл міста Самар
У місті Самар Дніпропетровської області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару 27 червня. В лікарні помер 46-річний чоловік.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
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За словами Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.
"Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", — йдеться у повідомленні.
Голова області додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.
Нагадаємо, вдень 27 червня у Дніпрі чули звуки вибухів.
Також ми писали, що у Самарі через ракетну атаку є загиблі та поранені.
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