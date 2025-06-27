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Головна Армія Удар РФ по місту Самар — кількість загиблих зросла

Удар РФ по місту Самар — кількість загиблих зросла

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Дата публікації: 27 червня 2025 15:02
Обстріл міста Самар Дніпропетровської області — в лікарні помер ще один постраждалих
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Ключові моменти Обстріл міста Самар

У місті Самар Дніпропетровської області зросла кількість загиблих унаслідок російського удару 27 червня. В лікарні помер 46-річний чоловік.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За словами Лисака, у лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар.

"Загалом росіяни вбили 5 людей. Щирі співчуття тим, хто втратив близьких", — йдеться у повідомленні.

Голова області додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

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Повідомлення Лисака у Facebook

Нагадаємо, вдень 27 червня у Дніпрі чули звуки вибухів.  

Також ми писали, що у Самарі через ракетну атаку є загиблі та поранені.

Дніпро Дніпропетровська область обстріли війна в Україні загибель
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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