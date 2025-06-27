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Головна Армія Атака на Дніпропетровщину — є загиблі та поранені

Атака на Дніпропетровщину — є загиблі та поранені

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 12:20
Удар по Самару 27 червня — є загиблі та поранені
Рятувальники на місці удару. Ілюстративне фото: ДСНС
Ключові моменти Удар по Самару 27 червня

Російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Удар по Самару 27 червня

Лисак розповів, що сьогодні зранку у місті Самар лунали потужні вибухи. Як відомо, росіяни атакували регіон ракетами. Внаслідок цього є загиблі та поранені.

Вибухи у місті Самар 27 червня
Скриншот допису Сергія Лисака

"У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Обстріли міста Самар 27 червня
Скриншот допису Сергія Лисака

Незабаром Лисак уточнив, що станом на цю хвилину відомо про трьох загиблих та 14 поранених. Дані уточнюються.

Нагадаємо, у ніч проти 27 червня росіяни здійснили черговий масований удар по Україні. Вони випустили майже 400 повітряних цілей. 

Також ми писали, що 26 червня російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні загиблі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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