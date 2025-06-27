Удар по Самару 27 червня — є загиблі та поранені

Атака на Дніпропетровщину — є загиблі та поранені
Російські війська 27 червня вдарили по місту Самар у Дніпропетровській області. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Удар по Самару 27 червня
Лисак розповів, що сьогодні зранку у місті Самар лунали потужні вибухи. Як відомо, росіяни атакували регіон ракетами. Внаслідок цього є загиблі та поранені.
"У місті Самар через ракетну атаку, на жаль, є загиблі та поранені. Виникла пожежа. Інформацію уточнюємо", — йдеться у повідомленні.
Незабаром Лисак уточнив, що станом на цю хвилину відомо про трьох загиблих та 14 поранених. Дані уточнюються.
Нагадаємо, у ніч проти 27 червня росіяни здійснили черговий масований удар по Україні. Вони випустили майже 400 повітряних цілей.
Також ми писали, що 26 червня російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.
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