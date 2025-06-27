Обстріл України 27 червня — що збила ППО

Мобільна група ППО. Фото: Новинарня

У ніч проти п'ятниці, 27 червня, російські війська здійснили масований удар по Україні, застосувавши 371 засіб повітряного нападу. Головним об’єктом атаки стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Військові зазначають, що росіяни випустили 363 ударних безпілотника типу Shahed та інші дрони-імітатори з Курська, Шаталова, Орла, Брянська і Приморсько-Ахтарська.

Також були випущені 2 аеробалістичні ракети Х-47 М2 "Кинджал" із Рязанської області та 6 крилатих ракет "Калібр" із Каспійського моря.

Головним об’єктом атаки стало місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені:

211 ворожих БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів було збито,

148 дронів — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

6 крилатих ракет "Калібр" також збито.

"Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", — йдеться у повідомленні.

Кількість збитих повітряних цілей. Фото: ЗСУ

Раніше ми писали, що ввечері 26 червня російські війська завдали удару по Миколаєву. У місті було чутно вибух.

А вночі 27 червня ракетна небезпека була оголошена по всій Україні.