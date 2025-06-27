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Головна Армія Ракетна небезпека по всій Україні — оголошено повітряну тривогу

Ракетна небезпека по всій Україні — оголошено повітряну тривогу

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 01:08
Ворог підняв в небо авіацію, тому є небезпека ракетної атаки, повідомляють ЗСУ
Термінова новина
Ключові моменти Що відомо

По всій Україні зараз оголошено повітряно тривогу. Російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ України.

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Що відомо

Яки повідомляють військові, ворог підняв в небо літаки МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ). Також зафіксовані швидкісні цілі курсом на Київщину, Житомирщину та Чернігівщину.

Новина оновлюється... 

Україна ППО повітряна тривога війна в Україні атака ракетний удар
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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