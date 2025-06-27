Ворог підняв в небо авіацію, тому є небезпека ракетної атаки, повідомляють ЗСУ

Ракетна небезпека по всій Україні — оголошено повітряну тривогу
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Дата публікації: 27 червня 2025 01:08
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Ключові моменти Що відомо
По всій Україні зараз оголошено повітряно тривогу. Російські окупанти підняли в небо бойову авіацію.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ України.
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Що відомо
Яки повідомляють військові, ворог підняв в небо літаки МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ). Також зафіксовані швидкісні цілі курсом на Київщину, Житомирщину та Чернігівщину.
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