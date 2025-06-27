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Главная Армия Ракетная опасность по всей Украине — объявлена воздушная тревога

Ракетная опасность по всей Украине — объявлена воздушная тревога

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 01:08
Враг поднял в небо авиацию, поэтому есть опасность ракетной атаки, сообщают ВСУ
Подразделение ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ключові моменти Что известно Ситуация с тревогами по Украине

По всей Украине сейчас объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты подняли в небо боевую авиацию.

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ Украины.

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Что известно

Ракетная опасность по всей Украине — объявлена воздушная тревога - фото 1
Сообщение о тревоге. Фото: Скриншот

Как сообщают военные, враг поднял в небо самолеты МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область РФ). Также зафиксированы скоростные цели курсом на Киевскую, Житомирскую и Черниговскую области.

Сейчас в Киеве можно слышать работу ПВО.

На 01:39 ракетная воздушная тревога отменена, однако сохраняется тревога по ударным дронам-камикадзе. Местные власти призывают находиться в укрытиях.

Ситуация с тревогами по Украине

Ракетная опасность по всей Украине — объявлена воздушная тревога - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: Скриншот

На 01:41, согласно сообщению мониторингового сервиса Ukrainealarm, враг продолжает атаковать дронами Киевскую, Черниговскую, Запорожскую, Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую и Винницкую области.

Ранее сообщалось, что ВМС Украины сбили рекордное количество вражеских беспилотников. За одну атаку поразили сразу более 2 десятков БпЛА.

Напомним, недавно мы писали о том, что Россия усилила ракетные атаки из Черного моря. А также об активизации флота РФ в акватории.

Украина ПВО воздушная тревога война в Украине атака ракетный удар
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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