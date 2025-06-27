Обстрел Украины 27 июня - что сбила ПВО

Мобильная группа ПВО. Фото: Новинарня

В ночь на пятницу, 27 июня, российские войска осуществили массированный удар по Украине, применив 371 средство воздушного нападения. Главным объектом атаки стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Военные отмечают, что россияне выпустили 363 ударных беспилотника типа Shahed и другие дроны-имитаторы из Курска, Шаталова, Орла, Брянска и Приморско-Ахтарска.

Также были выпущены 2 аэробаллистические ракеты Х-47 М2 "Кинжал" из Рязанской области и 6 крылатых ракет "Калибр" из Каспийского моря.

Главным объектом атаки стал город Староконстантинов в Хмельницкой области.

Противовоздушной обороной обезврежено 365 средств воздушного нападения противника — 217 сбито огневыми средствами, 148 – локально потеряны:

211 вражеских БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов были сбиты,

148 дронов — локально потеряны/подавлены РЭБ;

6 крылатых ракет "Калибр" также сбиты.

"Зафиксированы прямые попадания средств воздушного нападения противника в 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 8 локациях", — говорится в сообщении.

Количество сбитых воздушных целей. Фото: ВСУ

Ранее мы писали, что вечером 26 июня российские войска нанесли удар по Николаеву. В городе был слышен взрыв.

А ночью 27 июня ракетная опасность была объявлена по всей Украине.