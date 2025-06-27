Удар по Самару 27 июня — есть погибшие и раненые

Атака на Днепропетровщину — есть погибшие и раненые
Российские войска 27 июня ударили по городу Самар в Днепропетровской области. В результате этого есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Удар по Самару 27 июня
Лысак рассказал, что сегодня утром в городе Самар раздавались мощные взрывы. Как известно, россияне атаковали регион ракетами. В результате этого есть погибшие и раненые.
"В городе Самар из-за ракетной атаки, к сожалению, есть погибшие и раненые. Возник пожар. Информацию уточняем", — говорится в сообщении.
Вскоре Лысак уточнил, что по состоянию на эту минуту известно о трех погибших и 14 раненых. Данные уточняются.
Напомним, в ночь на 27 июня россияне совершили очередной массированный удар по Украине. Они выпустили почти 400 воздушных целей.
Также мы писали, что 26 июня российские войска нанесли удар по Николаеву. В городе был слышен взрыв.
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