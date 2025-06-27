Обстрел города Самар Днепропетровской области - в больнице умер еще один пострадавших

Удар РФ по городу Самар — количество погибших возросло
В городе Самар Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара 27 июня. В больнице скончался 46-летний мужчина.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел города Самар
По словам Лысака, в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.
"В целом россияне убили пятеро человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — говорится в сообщении.
Глава области добавил, что пострадавших по состоянию на сейчас 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.
Напомним, днем 27 июня в Днепре слышали звуки взрывов.
Также мы писали, что в Самаре из-за ракетной атаки есть погибшие и раненые.
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