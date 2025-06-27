Обстрел города Самар Днепропетровской области - в больнице умер еще один пострадавших

Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

В городе Самар Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара 27 июня. В больнице скончался 46-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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По словам Лысака, в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.

"В целом россияне убили пятеро человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что пострадавших по состоянию на сейчас 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.

Сообщение Лысака в Facebook

Напомним, днем 27 июня в Днепре слышали звуки взрывов.

Также мы писали, что в Самаре из-за ракетной атаки есть погибшие и раненые.