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Главная Армия Удар РФ по городу Самар — количество погибших возросло

Удар РФ по городу Самар — количество погибших возросло

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Дата публикации 27 июня 2025 15:02
Обстрел города Самар Днепропетровской области - в больнице умер еще один пострадавших
Спасатели работают на месте обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Ключові моменти Обстрел города Самар

В городе Самар Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара 27 июня. В больнице скончался 46-летний мужчина.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел города Самар

По словам Лысака, в больнице скончался 46-летний мужчина, раненный во время сегодняшней ракетной атаки на Самар.

"В целом россияне убили пятеро человек. Искренние соболезнования тем, кто потерял близких", — говорится в сообщении.

Глава области добавил, что пострадавших по состоянию на сейчас 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.

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Сообщение Лысака в Facebook

Напомним, днем 27 июня в Днепре слышали звуки взрывов.

Также мы писали, что в Самаре из-за ракетной атаки есть погибшие и раненые.

Днепр Днепропетровская область обстрелы война в Украине гибель
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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