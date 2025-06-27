В ООН назвали количество погибших украинцев в результате атак БпЛА

Беспилотник в небе. Иллюстративное фото: espreso.tv

По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 мирных жителей Украины погибли в результате атак дронами со стороны РФ. Также зафиксированы обстрелы автомобилей скорой помощи.

Об этом говорится в отчете ООН.

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В отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине задокументированы случаи, когда российские операторы дронов намеренно атаковали гражданских лиц, которые передвигались на частных автомобилях, пользовались автобусами, гуляли на улице, ехали на велосипедах, оказывали гуманитарную помощь, эвакуировали других или находились в четко обозначенных каретах скорой помощи.

Отмечается, что задокументировано по меньшей мере 395 смертей от этих атак. Еще более 2 630 человек получили ранения, большинство из них на неоккупированных территориях Украины.

"Хотя отдельно такие беспилотники менее разрушительны, чем артиллерийские снаряды или ракеты, из-за масштаба и роста их использования они стали одним из самых смертоносных видов оружия в Украине", — заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белль.

Также она отметила, что более 3000 пострадавших гражданских лиц и непрерывная интенсивность атак не только вызвали серьезные человеческие страдания, но и посеяли страх, нарушили привычный ритм жизни и усложнили доступ к базовым услугам в ряде прифронтовых населенных пунктов.

Напомним, что сегодня, 27 июня, в Днепре прогремели мощные взрывы — россияне атаковали город.

Позже стало известно, что в городе Самар Днепропетровской области возросло количество погибших в результате российского удара.