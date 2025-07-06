Военный 3-й ОШБр рассказал о перехвате дронов РФ

Украинские защитники отражают вражескую атаку. Фото: Воздушное командование "Юг"

Командир взвода перехватчиков БпЛА "3РАДН" 3 ОШБр с позывным "Бецик" рассказал о том, как происходит перехват вражеских беспилотников. В частности, он отметил, что украинские воины уже научились перехватывать даже российские "Ланцеты".

Об этом военный 3-й ОШБр рассказал в специальном репортаже Новини.LIVE "Защитники неба".

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Военный о перехвате российских БпЛА

Командир под псевдонимом "Бецик" рассказал, что для сбивания российских беспилотников хватает нескольких сотен граммов взрывчатки. Ведь, по его словам, крыло там из карбонового волокна и оно очень легко разлетается от малейшего взрыва.

Как объяснил военнослужащий 3-й ОШБр, вражеские дроны летают дальше и выше, но украинские перехватчики адаптируются еще быстрее.

Командир отметил, что даже в дождь, туман и ночью ВСУ успешно уничтожают "крылатые" угрозы. Зато россияне пытаются спасать свои дроны камуфляжем, маневрами и искусственным интеллектом. Однако, и это не помогает, потери врага все равно существенные.

"Дрон подвергается определенным модернизациям. Он должен лететь быстро, далеко и долго, но нести небольшую взрывную часть. По сравнению с танком, например, которому нужно килограммы кумулятивного заряда, чтобы его прибить. Нам нужно лишь несколько сотен грамм взрывчатки. Потому что крыло по сути из карбонового волокна, и оно очень легко разлетается, от малейшего взрыва", — объяснил военный.

В ответ на вопрос о том, влияют ли на эффективность перехвата погода и время суток, командир сказал:

"Погода и время суток в принципе влияют на любые полеты. А наш враг пилотирует крыльями, и также испытывает определенные проблемы во время непогоды. Если низкая база облаков, если туман, дождь — соответственно они тоже меньше летают. Но значительных проблем в перехвате во время ухудшенных погодных условий мы не наблюдали. Когда есть враг, мы его уничтожаем и днем, и ночью".

Воин 3-й ОШБр об уничтожении "Ланцетов"

Командир взвода перехватчиков БпЛА "3РАДН" 3 ОШБр с позывным "Бецик" отметил, что у украинских защитников есть опыт уничтожения российских "Ланцетов".

"Именно "Ланцетов" опыт у нас есть. Мы, пожалуй, были первыми в Украине, кто пришел к этому. Сначала многим людям, которые в разных подразделениях осваивали перехватчики, это могло казаться сложным и недостижимым. Но как показала практика, есть случаи, что люди за двое суток 6-7 ударных "Ланцетов" перехватывали. Практически все, которые пытались пройти в полосу бригады", — рассказал военный.

А также отметил, что сейчас враг несет очень значительные потери в небе, в частности, благодаря перехватам.

Ранее капитан 3-й ОШБр Максим Зайченко сообщал, что украинские защитники научились сбивать даже новейшие вражеские беспилотники.

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