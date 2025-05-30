ЗСУ не мають антидронових сіток у Харківській та Сумській областях, - Жорін

Заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: соцмережі

У прикордонних районах Сумської та Харківської областей не приділяють належної уваги проблемі з відсутністю антидронових сіток. Зараз глибина дії російських FPV-дронів сягає вже 40 км.

Про це заявив екскомандир полку "Азов", заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram в п'ятницю, 30 травня.

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Відсутність антидронових сіток

За словами Жоріна, на прикордонних територіях досі не приділяють достатньої уваги захисту від FPV-дронів, попри їхню зростаючу загрозу.

"Якщо ми говоримо про лінію фронту, наприклад, на Куп’янському напрямку, то сітки є виключно на тих ділянках, де про це потурбувалися безпосередньо підрозділи, які там стоять. За межами підрозділів нічого немає", — наголосив військовий.

Він підкреслив, що наразі глибина дії FPV-дронів сягає вже 40 км, тож захист потрібен не лише безпосередньо на фронті.

"Дуже б хотілось побачити якийсь вже рух. Це ж не далекобійні ракети, яких треба чекати з-за кордону", — додав Жорін.

Повідомлення Жоріна у Telegram

Раніше ми писали, що уряд прийняв рішення, що передбачає постійне фінансування закупівлі вітчизняних безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби.

Також ми повідомляли, що російські війська вперше для обстрілу Харкова застосували FPV-дрон з бойовою частиною на базі ручного протитанкового гранатомета.