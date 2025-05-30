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Главная Армия Жорин заявил, что в двух областях ВСУ не имеют антидронових сеток

Жорин заявил, что в двух областях ВСУ не имеют антидронових сеток

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Дата публикации 30 мая 2025 19:56
ВСУ не имеют антидронных сеток в Харьковской и Сумской областях, — Жорин
Заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: соцсети

В приграничных районах Сумской и Харьковской областей не уделяют должного внимания проблеме с отсутствием антидронових сеток. Сейчас глубина действия российских FPV-дронов достигает уже 40 км.

Об этом заявил экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram в пятницу, 30 мая.

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Отсутствие антидронных сеток

По словам Жорина, на приграничных территориях до сих пор не уделяют достаточного внимания защите от FPV-дронов, несмотря на их растущую угрозу.

"Если мы говорим о линии фронта, например, на Купянском направлении, то сетки есть исключительно на тех участках, где об этом позаботились непосредственно подразделения, которые там стоят. За пределами подразделений ничего нет", — подчеркнул военный.

Он подчеркнул, что сейчас глубина действия FPV-дронов достигает уже 40 км, поэтому защита нужна не только непосредственно на фронте.

"Очень бы хотелось увидеть какое-то уже движение. Это же не дальнобойные ракеты, которых надо ждать из-за границы", — добавил Жорин.

Жорін про антидронові сітки
Сообщение Жорина в Telegram

Ранее мы писали, что правительство приняло решение, предусматривающее постоянное финансирование закупки отечественных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Также мы сообщали, что российские войска впервые для обстрела Харькова применили FPV-дрон с боевой частью на базе ручного противотанкового гранатомета.

дроны Максим Жорин 3 ОШБр FPV-дроны Третья штурмова бригада БпЛА
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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