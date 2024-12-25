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Уряд спростив закупівлю дрони та РЕБ для ЗСУ — що змінилось

25 грудня 2024 05:11
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Держава спростила закупівлю вітчизняних БпЛА та систем РЕБ для ЗСУ, заявив Умєров
Боєць ЗСУ з дронами. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Уряд України прийняв важливе рішення, що передбачає постійне фінансування закупівлі вітчизняних безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби. Цей крок допоможе зебезпечити стабільність та прозорість у сфері державних закупівель для всіх зацікавлених сторін. 

Про рішення Уряду у своєму Telegram повідомив міністр оборони України Рустем Умєров

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Спрощення процедури закупівлі: командири військових частин отримали можливість придбавати безпілотні системи та засоби радіоелектронної боротьби тактичного рівня без додаткових узгоджень з Генеральним штабом та іншими структурами військового управління.

Розширення доступу до рамкових угод: військові частини зможуть скористатися вже діючими угодами, укладеними закупівліми агенціями Міністерства оборони України та Державного підприємства "Спеціалізована державна служба зв'язку". Це дозволить отримати необхідну техніку оперативно та за конкурентними цінами.

Завдяки цьому рішенню забезпечується своєчасне постачання сучасних технологій на передову, а також підтримка вітчизняних виробників, які отримують можливість для стабільного розвитку та вдосконалення своєї продукції, зазначає міністр оборони Умєров.

Нагадаємо, Третя штурмова бригада показала відео знищення окупантів на Харківщині дронами. Також аналітики Інституту дослідження війни розповіли про інноваційні методи атаки ЗСУ на окупантів із застосуванням дронів та роботів. 

Міноборони ЗСУ дрони закупівлі війна в Україні FPV-дрони РЕБ

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04:21 В Росії підпалили офіс, де збереглась гуманітарка для армії РФ

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