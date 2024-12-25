Государство упростило закупку отечественных БПЛА и систем РЭБ для ВСУ, заявил Умеров

Боец ВСУ с дронами. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Правительство Украины приняло важное решение, предусматривающее постоянное финансирование закупки отечественных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы. Этот шаг поможет обеспечить стабильность и прозрачность в сфере государственных закупок для всех заинтересованных сторон.

О решении правительства в своем Telegram сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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Упрощение процедуры закупки: командиры воинских частей получили возможность приобретать беспилотные системы и средства радиоэлектронной борьбы тактического уровня без дополнительных согласований с Генеральным штабом и другими структурами военного управления.

Расширение доступа к рамочным соглашениям: воинские части могут воспользоваться уже действующими соглашениями, заключенными закупками агентствами Министерства обороны Украины и Государственного предприятия "Специализированная государственная служба связи". Это позволит получить необходимую технику оперативно и по конкурентным ценам.

Благодаря этому решению обеспечивается своевременная поставка современных технологий на передовую, а также поддержка отечественных производителей, получающих возможность для стабильного развития и совершенствования своей продукции, отмечает министр обороны Умеров.

Напомним, Третья штурмовая бригада показала видео уничтожения кафиров на Харьковщине дронами. Также аналитики Института исследования войны рассказали об инновационных методах атаки ВСУ на оккупантов с применением дронов и роботов.