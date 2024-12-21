На Харківщині 3 ОШБр знищила техніку та піхоту ворога точними ударами

Запуск дрона військовим ЗСУ. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Пілоти Третьої штурмової бригади завдають нищівних ударів по окупантах за допомогою FPV-дронів. На відео зафіксовано чергові успішні операції бійців, які на рубежах Харківщини перетворюють ворожу техніку на металобрухт та завдають серйозних втрат живій силі противника.

Відео оприлюднили на Telegram-каналі 3 ОШБр.

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Серед успіхів — знищення замаскованої гармати росіян повторним точним влучанням. Також у посадці виявили та уразили міномет ворога і ліквідували "буханку", вантажівку російських військ. Додатково було здійснено результативні удари по піхоті, яка ховалася у погребах, укриттях та окопах.

Підліт БпЛА до вороої піхоти. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно бійці Третьої окремої штурмової бригади показали, як знищили укриття ворога на Харківщині.

Нещодавно бійці 3-ї ОШБр показали відео, як до їхніх позицій намагалися прорватися російські військові.