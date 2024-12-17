Бійці Третьої окремої штурмової бригади показали на відео знищення окупантів

Бійці Третьої окремої штурмової бригади. Фото: 3 ОШБр

Російські війська намагалися підібратися ближче до передових позицій Третьої штурмової у Харківській області. Українські захисники "зустріли" окупантів артилерією та дронами.

Відео опублікували бійці Третьої окремої штурмової бригади.

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"Окупанти не полишають спроб підібратися до передових позицій Третьої штурмової на Харківщині. Піхоту, яка прокрадалася, вчасно змалювали наші розвідувальні БПЛА", — розповіли бійці 3-ї ОШБр.

Група противника. Фото: скриншот

Бійці Третьої окремої штурмової накрили російських військових артилерією та дронами.

Вибухи від артилерії. Фото: скриншот

"У дію вступили бійці з 1-го мехбату та артилеристи 1-ї САБ з "Команди Постріл". Знищено всю ворожу групу!" — поділилися бійці.

Нагадаємо, Третя штурмова також показала відео знищення укриття ворогів на Харківщині.

А бійці 82-ї окремої десантно-штурмової бригади продемонстрували на відео атаки по російських військах в Курській області.