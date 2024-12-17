Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали на видео уничтожение оккупантов

Войска РФ хотели прорваться к позициям Третьей штурмовой — видео
Российские войска пытались подобраться ближе к передовым позициям Третьей штурмовой в Харьковской области. Украинские защитники "встретили" оккупантов артиллерией и дронами.
Видео опубликовали бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады.
Оккупанты не дошли до позиций 3-й ОШБр
Внимание! Видео содержит чувствительный контент 18+!
"Оккупанты не оставляют попыток подобраться к передовым позициям Третьей штурмовой на Харьковщине. Пехоту, которая прокрадывалась, вовремя обрисовали наши разведывательные БпЛА", — рассказали бойцы 3-й ОШБр.
Бойцы Третьей отдельной штурмовой накрыли российских военных артиллерией и дронами.
"В действие вступили бойцы из 1-го мехбата и артиллеристы 1-й САБ из "Команды Выстрел". Уничтожена вся вражеская группа!" — поделились бойцы.
Напомним, Третья штурмовая также показала видео уничтожение укрытия врагов на Харьковщине.
А бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады продемонстрировали на видео атаки по российским войскам в Курской области.
Читайте Новини.LIVE!