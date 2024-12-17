Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады показали на видео уничтожение оккупантов

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады. Фото: 3 ОШБр

Российские войска пытались подобраться ближе к передовым позициям Третьей штурмовой в Харьковской области. Украинские защитники "встретили" оккупантов артиллерией и дронами.

Видео опубликовали бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады.

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"Оккупанты не оставляют попыток подобраться к передовым позициям Третьей штурмовой на Харьковщине. Пехоту, которая прокрадывалась, вовремя обрисовали наши разведывательные БпЛА", — рассказали бойцы 3-й ОШБр.

Группа противника. Фото: скриншот

Бойцы Третьей отдельной штурмовой накрыли российских военных артиллерией и дронами.

Взрывы от артиллерии. Фото: скриншот

"В действие вступили бойцы из 1-го мехбата и артиллеристы 1-й САБ из "Команды Выстрел". Уничтожена вся вражеская группа!" — поделились бойцы.

Напомним, Третья штурмовая также показала видео уничтожение укрытия врагов на Харьковщине.

А бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады продемонстрировали на видео атаки по российским войскам в Курской области.